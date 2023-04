L'ammazza-grandi Sassuolo ferma la rincorsa europea della Juventus grazie a una rete di Defrel dopo un errore di Fagioli al 64': 1-0 il risultato finale del match disputato al Mapei e valido per il 30° turno di Serie A. Occasione persa per la truppa di mister Allegri, che non sfrutta una grande opportunità per accorciare il distacco in classifica da Inter e Milan, fermate sabato da Monza e Bologna. Di seguito il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Juventus 1-0.