Il Genoa vince quello che era un vero e proprio scontro salvezza con l'Hellas Verona per 1-0, grazie al primo gol in Serie A di Radu Dragusin al 44'. L'anticipo del sabato, valevole per la 12^ giornata del campionato, si rivela essere molto equilibrato, deciso da un gran tiro al volo del difensore, che raccoglie al meglio un suggerimento in area e scarica un destro potente sul quale Montipò non può fare niente.

I rossoblù compiono così un importante balzo in avanti in classifica, portanodis al 13° posto a quota 14 punti, superando il Sassuolo. Brutta battuta d'arresto invece per la squadra di Baroni, che resta terzultima a quota 8, con la Salernitana ultima adesso a -3. Di seguito gli highlights del match, con il gol e le azioni più importanti: