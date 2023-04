Beffato nel finale su rigore il Monza in casa dell'Udinese, dove la squadra brianzola conduce una bella gara che ribalta dopo un iniziale svantaggio. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa al 18' con un gol di Lovric. Nella ripresa gli ospiti trovano reazione e gol: prima Colpani al 48' rimette in equilibrio il tabellino, poi uno splendida azione sull'asse Sensi-Rovella ribalta tutto portando avanti i biancorossi al 56'. Vantaggio che Petagna frantuma con il penalty concesso al 92' e realizzato da Beto per il 2-2 finale. Nel video in basso gli highlights della gara della Dacia Arena.