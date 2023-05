Brutta battuta d'arresto per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera a San Siro contro la Cremonese ha strappato un punto solo al 93esimo grazie al gol di Messias. A sorpresa, i ragazzi di Ballardini erano passati in vantaggio al 77esimo con Okereke e sono stati raggiunti solo nelle battute finali. A causa di questo pareggio il Milan viene raggiunto dall'Atalanta al quinto posto in classifica: a quota 58 c'è anche la Roma, mentre l'Inter è ora sola quarta in solitaria con 60 punti. Di seguito i gol e gli highlights del match.