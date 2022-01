VIDEO – Gosens, primo allenamento in palestra ad Appiano

Il giocatore acquistato dall'Atalanta continua nel suo percorso di recupero

Il neo acquisto dell’Inter Robin Gosens ha svolto i primi allenamenti in palestra da giocatore nerazzurro, come testimonia il video postato sui canali social dalla società. Il laterale tedesco è fermo per infortunio dalla fine di settembre e dovrà quindi proseguire il suo programma di recupero. Gli esami svolti nella giornata di ieri però hanno decretato che la guarigione è vicina e di conseguenza il ritorno in campo dell’ex Atalanta, pronto a calarsi in questa nuova avventura.