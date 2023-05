"Il movimento italiano sta vivendo un momento importante, sono contento per le tre squadre in finale. Chiaro che speravo ci andasse il Milan in finale di Champions, ci andrà l'Inter... Stiamo facendo un grandissimo lavoro". Così Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, parlando ai cronisti, tra cui quello di FcInternews.it, a margine dell'evento benefico all'Aspria Harbour Club Milan.

Che finale sarà City-Inter?

"Speriamo sia una finale dove si veda bel calcio perché di solito prevale la tattica in queste gare. Spero che i tifosi possano divertirsi".

Che voto daresti alle stagioni di Inter e Milan, le tue due ex squadre?

"Sono arrivate entrambe in semifinale, l'Inter avrà la possibilità di fare la finale... Il Milan dovrà qualifcarsi in Champions, glielo auguro, Pioli se lo meriterebbe".

Cosa dovrà l'Inter a Istanbul?

"Simone dovrà pensare a come prepararla. Chiaro che il City visto in questa stagione fa davvero paura, servirà la partita perfetta. E forse non basterà, sarà dura".

