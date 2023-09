Buone indicazioni da Lucien Agoumé. Il centrocampista classe 2002 dell'Inter è sceso in campo nella ripresa dell'amichevole vinta 4-1 dalla Francia Under 21 contro i pari età della Danimarca. Pochi minuti dopo il suo ingresso, Agoumé ha confenzionato di testa l'assist per il 3-1 di Wahi. Il suo futuro potrebbe cambiare nei prossimi giorni: Agoumé infatti potrebbe lasciare l'Inter dopo aver rifiutato diverse proposte fin qui (LEGGI L'ESCLUSIVA).

Passe décisive de Lucien Agoumé avec l’Équipe de France Espoirs 🇫🇷️ pic.twitter.com/8pNTo87CR3 — Inter FR (@InterMilanFRA) September 7, 2023