Non c'è scampo per la Sampdoria di Dejan Stankovic, che esce travolta dal Franchi di Firenze per mano di una Fiorentina scatenata che si impone con un perentorio 5-0 dopo un match praticamente senza storia. Rivedi gli highlights della gara del Franchi nel video a fondo pagina (CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP).