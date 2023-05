VIDEO - Fiorentina-Inter, nerazzurri in campo per la rifinitura: le immagini da Appiano

L'Inter è in campo ad Appiano Gentile per l'allenamento della vigilia a un giorno dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. L'evento permette infatti ai giornalisti di assistere al lavoro della squadra per una finestra di 15'. Ecco le immagini in arrivo dal Centro Sportivo Suning coi giocatori impegnati tra riscaldamento e torello (clicca qui se segui da app).