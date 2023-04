Ospite speciale a 'InterOttanta', evento in corso di svolgimento al centro convegni 'Fondazione Stelline a Milano', dove riceverà il riconoscimento 'Grandi Guglie della Grande', l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha salutato con una stretta di mano calorosa l'ad nerazzurro Beppe Marotta, come testimoniato nel video del nostro inviato. (CLICCA QUI PER VEDERE DA APP).