È ufficialmente cominciata l'avventura dell'Inter a Madrid, dove la squadra di Simone Inzaghi proverà a confermare quanto fatto nella gara d'andata dello scorso 20 febbraio e conquistare i quarti di finale di Champions League. La squadra, arrivata da poco nella capitale spagnola, è arrivata anche nella casa dell'Atletico Madrid, il Cívitas Metropolitano, per svolgere il canonico walk around e le varie attività della vigilia. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato. In campo anche alcuni componenti degli Inter Legends composta tra gli altri da Fabio Galante e Christian Vieri, e i comici degli 'Autogol'.

