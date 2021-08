VIDEO – Dzeko a Trigoria, una tifosa gli urla: “Resta a Roma!”

Il bosniaco resta in attesa di una chiamata per partire in direzione Milano dove ad attenderlo c'è Inzaghi

Alessandro Cavasinni

Edin Dzeko è ancora a Roma. Il bosniaco si è presentato regolarmente a Trigoria per l'allenamento delle 17, ma resta in attesa di aggiornamenti sul fronte mercato, visto l'accordo raggiunto con l'Inter per il suo trasferimento a Milano. Per chiudere il cerchio, mancherebbe solo il suo sostituto in giallorosso. Intanto, all'arrivo al centro d'allenamento, Dzeko è stato accolto anche da qualche tifoso che gli ha consigliato di restare nella Capitale.

(Fonte: TMW)