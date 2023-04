La delegazione dell'Inter composta da Alessandro Antonello, Beppe Marotta e Javier Zanetti è arrivata da qualche minuto presso il ristorante Cracco, sede del rituale pranzo tra le dirigenze di Inter e Benfica. Grande bagno di folla in particolare per Zanetti, travolto dai tifosi presenti davanti al cortile che lo hanno tempestato di foto e cori. Per Beppe Marotta un messaggio in particolare: "Portaci la Champions". Ecco il video dell'arrivo dei dirigenti nerazzurri: Steven Zhang arriverà in un secondo momento. (Clicca qui per visualizzare da app).