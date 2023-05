Il solito, sempre disponibile Stefan de Vrij ha accettato di ritardare qualche minuto l'ingresso al Suning Training Centre per dedicare qualche secondo ai tifosi interisti in attesa al di là dei cancelli. Autografi, foto e selfie sempre con il sorriso, alla vigilia di una partita non certo di poca importanza. A seguire le immagini riprese dall'inviato Simone Togna.

