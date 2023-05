"Siamo un campionato dinamico, estremamente performante e formativo". Lo ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, prima di presentare i pacchetti per il bando dei prossimi diritti tv del campionato italiano. "Senza parlare di prezzo, siamo partiti dal capire i bisogni del mercato - le sue parole -. Se guardiamo agli ultimi cicli siamo arrivati sempre più a ridosso e questo non ha aiutato. Il primo punto era un prodotto di qualità molto alta e su questo, grazie ai grandi investimenti delle proprietà internazionali, nonché a quello che hanno fatto in stagione il Napoli e le milanesi, abbiamo un campionato molto più competitivo. L'anno scorso l'abbiamo previsto con la campagna Calcio is back. Siamo il campionato più competitivo d'Europa, di gran lunga. I broadcaster ci chiedevano due cose: i cinque anni e una battaglia vera contro la pirateria. Non sto a spiegare quanto questa lotta sia importante, ma finalmente dovremmo avere uno strumento, votato oggi all'unanimità dal Parlamento, una cosa che dà la misura di quanto il problema sia grave. Ci presentiamo sul mercato con un prodotto migliorato come non mai, qualitativamente e tecnicamente di alto profilo. Da questo punto di vista abbiamo le caratteristiche giuste.

Abbiamo scelto di uscire con otto pacchetti diversi, abbiamo un bando matrioska con 3 configurazioni diverse. Si va verso una condivisione piena delle gare, due soggetti con dieci gare l'una e dieci gare l'altra. Un modello simile, ma non uguale con nove gare condivise e una il 'second pick', la gara del sabato sera, venduto da solo sul mercato. Una gara può essere trasmessa in chiaro, possono concorrere Rai, Mediaset e Discovery. Questo perché se voi guardate i grandi ascolti della Coppa Italia, vedete che è un prodotto ch sta continuando a crescere e che si completerà con la Supercoppa italiana a quattro squadre. Sulle configurazioni esclusive troverete il modello spagnolo, su 38 giornate tre vengono concesse a un unico operatore, idealmente in occasione di tre momenti particolari dell'anno. Andando avanti troverete il modello del 7+3, oltre ai modelli più accattivanti che spingono sul concetto di esclusiva, otto gare più due".