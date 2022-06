Intercettato dai cronisti all'uscita dalla sede dell'Inter, Oscar Damiani Jr. ha risposto così alle loro curiosità dopo l'incontro con i dirigenti nerazzurri: "Si è trattata semplicemente di una visita di cortesia - chiarisce subito Damiani -. Radu? No, no, settimana prossima si incontrano. La Cremonese può essere un'opzione, l'Udinese non lo so ma bisogna parlarne con mio padre. All'estero magari c'è qualche club francese, al ragazzo piacerebbe rimanere (in Italia, ndr). Agoumé? Non si sa, settimana prossima arriva il suo agente e ne parleranno".