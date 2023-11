Non è stato un ritorno in patria semplice per Dalbert Henrique, dopo l'esperienza in Europa. Anche all'Internacional, come mostrano le immagini postate sui social network da Sportitalia, il giocatore è stato contestato dalla propria tifoseria. E una volta sostituito, ha risposto in maniera piccata rivolgendosi alle tribune... Poi, nel dopo partita, l'ex interista ha giustificato così il suo comportamento: "Innanzitutto mi scuso con le persone che hanno interpretato male la mia reazione, chiedevo aiuto in campo ai miei compagni", ha spiegato il terzino a Globoesporte.

Serata da dimenticare per Dalbert: l’ex difensore di Fiorentina e Inter è stato duramente contestato dalla sua tifoseria nel corso della sfida tra Internacional e Fluminense. Questa la sua reazione#sportitalia #brasileirao pic.twitter.com/0xijmAVb76 — Sportitalia (@tvdellosport) November 9, 2023