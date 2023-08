Danilo D'Ambrosio sta per diventare un giocatore del Monza. La notizia è trapelata nei giorni scorsi, oggi l'ormai ex interista (che passerà a parametro zero ai brianzoli) sta svolgendo le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto con la squadra allenata da Palladino in cui già milita da qualche settimana Roberto Gagliardini.