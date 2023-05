Presente all'evento 'Il Foglio a San Siro', il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini si è fermato anche in mixed zone dove, tra le altre domande, ha anche risposto a proposito della semifinale di ieri giocata a San Siro tra Inter e Milan. Uno spettacolo importante per il calcio italiano al di là del risultato? "Sì, e direi anzi un primo tempo devo dire anche più spettacolare della semifinale del giorno prima. È stato un grandissimo successo per lo sport italiano, non solo per il calcio. Adesso attendiamo le italiane di questa sera in Europa e Conference League" ha detto il numero uno del massimo campionato italiano.



Non era mai successo che cinque squadre italiane arrivassero in semifinali europee insieme. Cosa significa per l’Italia?

"Tantissimo. Per un attimo è sembrato essere tornati negli anni 80-90 quando le coppe europee sembravano la Coppa Italia quindi siamo indubbiamente felici di questo. Ora vediamo di andare avanti anche per le prossime stagioni".

Sarebbe un sogno un Triplete tutto italiano tra Champions, Europa League e Conference?

"No comment (ride, ndr)".

Il 16 è una data importante per il bando, a che punto è?

"Per fortuna abbiamo lavorato in anticipo, questo fa sì che abbiamo tempo per approfondire. Siamo fiduciosi di poter arrivare presto ad un’approvazione. Se non sarà il 16 sarà la settimana successiva. È un bando rivoluzionario per la storia dei diritti tv, si parla di cinque anni per la prima volta, ed è la prima volta che si cerca di centralizzare l’archivio corrente. Sono scelte rivoluzionarie ed è giusto prendersi il tempo necessario".

Il 22 maggio nuova udienza che riguarda la Juve. Chiedete tempi rapidi alla giustizia?

"Sì, come ho sempre detto non commentiamo come Lega la giustizia sportiva. Ma come ha detto Abodi la giustizia sportiva nasce per essere più veloce. Alle Olimpiadi si decide in 24 ore quindi la rapidità è l’essenza".

Anche perché dare per poi ritogliere i punti altera un po’ il campionato?

"Vediamo cosa succederà e poi tutti insieme trarremo le conclusioni".

