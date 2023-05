L'AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ospite alla presentazione 'Il Foglio a San Siro' ha parlato del prossimo avversario dei neroverdi, l'Inter: "Speriamo che sabato faccia meno bene rispetto a ieri, si è vista una squadra straordinaria, in condizione, che già nelle ultime gare ha dimostrato comunque di essere la più in forma del campionato. Leao? Una pedina fondamentale per il Milan, ma credo che al di là dei primi 15-20 minuti di difficoltà il problema dei rossoneri sia stato trovare l'Inter in questa condizione eccezionale. Però ci sono ancora 90 minuti della gara di ritorno e non è ancora finita. La finale contro Real Madrid o Manchester City? Due squadre comunque più forti ma sarebbe una partita da decidere. Conta che una squadra italiana vada in finale, che le nostre rappresentanti vadano avanti perché il calcio italiano ha bisogno di tornare ad alti livelli. Dobbiamo lavorare tutti a una strategia perché questa stagione non sia un caso isolato. Inter-Sassuolo? La nostra squadra ha dimostrato che quando gioca contro grandi avversarie fa sempre la sua parte. Dobbiamo essere noi stessi, non mancheranno le motivazioni. Speriamo di praticare sempre un buon calcio al di là del risultato. Marotta? Gli auguro di andare a Istanbul, ma conta che vada una squadra italiana. I complimenti glieli farò quando lo vedrò. Pinamonti? E' arrivato da noi quando aveva bisogno di giocare, pian piano ha recuperato la condizione. Ha grande qualità, è giovane e potrà essere utile anche alla Nazionale italiana".

A seguire il video dell'intervista.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP