A guardarlo nuovamente in campo sembra davvero che il tempo non sia trascorso. Esteban Cambiasso è tornato a giocare a San Genesio ed Uniti, per il torneo di beneficenza Autogol and Friends. El Cuchu ovviamente non lascia spazio al clima festaiolo e si impegna come quando vestiva la maglia dell'Inter perché l'idea di perdere non rientra nelle sue opzioni. Urla, contrasti, indicazioni, numeri per smarcarsi, l'argentino è sempre il solito e segna pure un gol di pregevole fattura. Nel pomeriggio toccherà poi ad Andrea Stramaccioni come allenatore e a Javier Zanetti, che probabilmente affronterà l'impegno in modo meno competitivo rispetto all'amico. Ma non è così scontato...

