Vittoria di importanza fondamentale per l'Inter che oggi si è imposta sul campo dell'Atalanta. 2-1 il risultato finale in favore dei nerazzurri di Milano, vittoriosi grazie alle reti di Calhanoglu su rigore e di Lautaro. Di Scamacca il gol che ha rimesso in partita gli orobici. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.