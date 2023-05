Presente al Barlassina Country Club per l'evento di golf charity della Fondazione Vialli e Mauro (il ricavato andrà alla ricerca sulla Sla), Borja Valero, tra i Vip che hanno preso parte alla partita di golf benefica (la buca numero 9 è dedicata alla memoria di Gianluca Vialli), ha parlato ai giornalisti presenti tra cui l'inviato di FcInterNews. "E' un giorno molto speciale, la prima volta che giochiamo questo eventi senza di lui, il primo pensiero è per lui. Ha sempre avuto una parola buona per me e ho un bellissimo ricordo. Champions? Sulla carta il Manchester City è sopra tutti ma anche il Real è forte e lo scorso anno ha vinto da non favorita. Sarà bello vedere il derby di Milano in semifinale, sarà una partita bella da vedere. In una gara del genere non ci sono favoriti, arrivano alla pari, l'Inter forse ora ha una marcia in più, ha ritrovato giocatori nei momenti giusti del campionato ma non si può parlare di favorita.

In campionato devi essere sempre al massimo, non è facile, a volte hai dei cali e lo paghi nella corsa scudetto, in coppa è diverso, con qualche giornata positiva puoi arrivare avanti. Sarebbe molto positivo per il calcio italiano un triplete e la vittoria in coppa anche della Roma e Fiorentina, quest'anno le squadre stanno lottando per tutti gli obiettivi, speriamo bene.

Il centrocampo sarà una parte importante del derby di Champions, l'Inter ha ritrovato 4 giocatori fondamentali in un momento prezioso e potrà essere determinante. L'assenza di Leao potrebbe essere importante se confermata, è un giocatore che cambia le partita con le sue velocità e giocate, sarebbe un'assenza pesante. Ora che i gol fuori casa non valgono più doppio, la qualificaizione si deciderà alla seconda gara, difficile che solo all'andata si possa chiudere il discorso qualificazione.

Il Napoli? Non so se ha aperto un ciclo ma ha fatto una stagione speciale, il mister è bravo, sono felice che lui sia contento al Napoli e se resta spero faccia il meglio".

A seguire la video intervista (clicca qui se segui da app).