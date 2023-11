E' stato accostato in estate all'Inter, ora il brasiliano Bento, portiere dell'Athletico Paranaense, deve affrontre le critiche in patria per un errore piuttosto evidente nella sfida contro il Corinthians. Una "papera" che ha permesso agli avversari di vincere la partita grazie alla rete firmata da Yuri Alberto.

Il clamoroso errore di Bento, portiere dell'Athletico Paranaense, nell'azione che ha portato al gol vittoria di Yuri Alberto nella sfida contro il Corinthians