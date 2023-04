FcInterNews raddoppia su Youtube . Da oggi aumentano gli appuntamenti in video della nostra redazione: vi aspettiamo ogni giorno con un doppio appuntamento , uno alle 12, con un video approfondimento sulle principali notizie di giornata, e alle 19 in diretta con il Salotto di FcInterNews (live anche su Facebook e Twitch ) che si sposta alla sera diventando un appuntamento quotidiano, per parlare insieme a voi delle news più importanti di casa Inter. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre di più i nostri lettori attraverso i nostri canali social e allargare la nostra community nerazzurra.

Esordio di fuoco questa mattina, in vista della sfida tra Benfica e Inter in programma questa sera. Le ultimissime di formazione, il grande ballottaggio in avanti tra Lukaku e Dzeko e tre motivi per cui credere all'impresa. A seguire il video di oggi (clicca qui se segui da app).