L'Inter si riscopre bella e vincente a Lisbona. Nel video delle 12 la nostra analisi di Benfica-Inter. I meriti di Simone Inzaghi, le tre cose che abbiamo imparato dalla sfida di ieri sera e il focus su alcuni protagonisti. Iscriviti al canale Youtube e lascia un commento per dire se sei d'accordo con noi. Vi aspettiamo alle 19 in diretta su Youtube, Twitch e Facebook con il nostro Salotto per parlare ancora di Benfica-Inter. A seguire il video di oggi: (clicca qui se segui da app).