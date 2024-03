Il Verona cerca di risalire ulteriormente la china. Baroni torna a Lecce e con gli scaligeri trionfa al Via del Mare, inguaiando la posizione in classifica dei salentini. Folorunsho l'uomo decisivo per il risultato finale. Rissa infuocata con D'Aversa che ha colpito Henry con una testata al triplice fischio.