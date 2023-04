Finisce in parità l'anticipo serale della 31esima giornata di Serie A tra Sampdoria e Verona. Al gol di Amione nel primo tempo risponde Verde nella ripresa. La squadra di Stankovic fallisce forse l'ultima occasione, restando ultima in classifica a quota 17 punti e a -10 proprio dalla Spezia, quartultimo e ad un solo punto di vantaggio dal Verona. Nel video in basso gli highlights del derby ligure.