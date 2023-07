Appuntamento speciale sul canale Youtube di FcInterNews con l'intervista a Filippo Tramontana. Nell'ultima settimana in casa Inter è successo davvero di tutto: Lukaku tratta con la Juve e rompe con i nerazzurri che accolgono Cuadrado a zero. Caccia all'attaccante: chi tra Morata e Balogun per completare il reparto? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).