Ancora a secco dopo due partite in campionato, ma Marcus Thuram si è già preso l'Inter. Un acquisto sottovalutato perché a costo zero, l'attaccante francese però dimostra già di essersi ambientato alla grande e soprattutto risulta già un fattore importante per il gioco nerazzurro. Cerchiamo di capire e analizzare come cambia l'Inter di Inzaghi con Thuram e come cambia l'attacco. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale Youtube (CLICCA QUI).