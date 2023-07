Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Lo SPECIALE MERCATO con le ultimissime news di calciomercato: Frattesi in sede nerazzurra dopo Pastorello che ha definito il rinnovo di De Vrij. Belle ma anche brutte notizie: il Manchester United è vicinissimo ad Onana. Di seguito il video per seguirci (clicca qui per vedere da app).