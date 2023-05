Dopo aver battuto il Napoli in scioltezza, il Monza infila il colpaccio in rimonta al Mapei Stadium sul Sassuolo nell'anticipo della penultima giornata di Serie A. Finisce 1-2. Berardi timbra il cartellino dal dischetto al sesto minuto del primo tempo trafiggendo Di Gregorio, poi ci pensa Ciurria all'ora di gioco a rimettere in parità la contesa. In pieno recupero Pessina batte Consigli. Nel video in basso gli highlights della sfida.