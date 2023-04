Dopo la sosta torna anche l'appuntamento live con 'Il Salotto di FcInterNews': in diretta dalle 14.15 Fabio Costantino, Christian Liotta e Raffaele Caruso parleranno dei temi di attualità in casa Inter: il periodo difficile, le colpe di Inzaghi, i prossimi impegni contro Juventus e Salernitana. Sarà possibile seguire la trasmissione e interagire in diretta scrivendo tramite le dirette Facebook o Youtube.