Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Lo SPECIALE MERCATO con le ultimissime news di calciomercato: offerta al ribasso dell'Al-Nassr per Brozovic che fa infuriare l'Inter, mentre il croato chiede la buonuscita per salutare. Contatti vivi con lo United per la cessione di Onana, mentre il club nerazzurro saluta diversi giocatori. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).