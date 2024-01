La Juve approfitta dello stop forzato dell'Inter, impegnata in Arabia per difendere la Supercoppa italiana, e vola in testa alla classifica. La squadra bianconera scenderà nel prossimo weekend in campo prima dell'Inter, impegnata sul campo ostico di Firenze, con la possibilità di portarsi a +4 sui nerazzurri ad una settimana dal big match di San Siro.