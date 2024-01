Maggio 2024 si avvicina e con lui la scadenza del prestito da 275 milioni di euro che Suning, proprietario dell'Inter, dovrà ripagare a Oaktree per non perdere il controllo del club. Un atto di 30 pagine che arriva Hong Kong - e che viene pubblicato in esclusiva da Panorama - dimostra però che il colosso di Nanchino si è tutelato su questo fronte: se non dovesse restituire i soldi al fondo americano, Suning dovrà ricevere una cifra tra i 150 ed i 300 milioni di euro. Ne parliamo nel video delle 12 sul nostro canale Youtube.