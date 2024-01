Con l'acquisto di Buchanan la dirigenza dell'Inter ha regalato ad Inzaghi il sostituto di Cuadrado. Mercato in entrata già chiuso? Arnautovic ha dato risposte convincenti, mentre Sanchez sembra non intenzionato a lasciare Milano. L'Inter continua a lavorare per Taremi mentre spuntano rumors su un incredibile ritorno di Icardi.