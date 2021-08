La delusione dei tifosi per la gestione societaria

Per la rubrica Visti da Voi

"Ho 40 anni ed da 30 che amo l’Inter e tutta la sua storia. Chi è interista sa che essere comporta tanta sofferenza. Sono stati tanti i momenti brutti ma ripagati da straordinari momenti come quello di quest’anno. Ma l’ultima decisione di lukaku non potrà mai essere accettata. Ogni ad ogni tifoso verrà il dubbio che Conte ci abbia visto lungo e davvero siamo affidati a gente che pensa solo a risanare i conti. Dire Inter vuol dire passione non si può accettare che tutto,nonostante il momento economico, si faccia in due giorni a due settimane dal campionato.Caro presidente con questo atto non solo perderai un gran campione ma gran parte del tifo che fa grande questo club. L’unica tua scelta potrà essere vendere subito e non rilasciare alcuna malinconica dichiarazione. Non meriti alcun grazie".