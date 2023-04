Sale l'attesa. Martedì 4 aprile all'Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Inter, gara d'andata della semifinale di coppa Italia. Fischio d'inizio previsto alle ore 21. Come ricorda Inter.it, sono 34 le sfide in Coppa Italia tra Inter e Juventus: il bilancio è di 11 vittorie per l'Inter, 8 pareggi e 15 successi bianconeri, con 43 reti nerazzurre e 52 dei rivali.