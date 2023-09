L’Inter ha vinto senza subire gol tutte le prime 3 partite di questo campionato. I nerazzurri potrebbero ottenere 4 successi nelle prime 4 gare stagionali di Serie A TIM per l’ottava volta, la prima dal 2019/20 e potrebbero farlo con 4 clean sheet per la prima volta in assoluto nella loro storia nella competizione