Cifra tonda per il numero 33 nerazzurro, titolare a Bergamo in Atalanta-Inter

L'importanza di Danilo D'Ambrosio per l'Inter è racchiusa anche nei numeri. Con la maglia da titolare in Atalanta-Inter, il 33 interista ha tagliato un prezioso traguardo personale: per D'Ambro si contano infatti ben 200 partite in Serie A in nerazzurro.