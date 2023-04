Sabato sera a San Siro l'Inter cercherà contro il Monza di tornare alla vittoria in campionato e invertire un trend negativo e preoccupante. I numeri sono dalla sua parte. La squadra nerazzurra è imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro avversarie neopromosse: 24 vittorie e 4 pareggi , con ben 78 reti realizzate (2.8 di media a match).

L’Inter però ha perso 10 partite finora in campionato. Nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto due volte i nerazzurri hanno subito almeno 11 sconfitte nelle prime 30 gare stagionali: nel 1998/99 e nel 2011/12 (12 in entrambi i casi). Inoltre la squadra nerazzurra ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato. Solo tre volte, i nerazzurri hanno fatto peggio in Serie A: quattro sconfitte interne di fila nel 1946, tre nel 1956 e tre nel 2013.