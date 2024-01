Capocannoniere ma anche miglior tiratore in squadra. Lautaro Martinez domina la classifica dei tiri effettuati e dei tiri in porta in questa prima parte di stagione, precedendo in classifica Thuram e Calhanoglu. Sorprende la posizione di Dimarco al quarto posto, chiude la top 5 Mkhitaryan. Da segnalare le 7 conclusioni totali di Sanchez, quinta peggiore voce insieme a Benjamin Pavard (un centrale di difesa).

La top 5 dei tiri effettuati/tiri in porta:

Lautaro Martinez - 82 (​34)

Marcus Thuram - 55 (20)

Hakan Calhanoglu - 43 (13)

Federico Dimarco - 28 (13)

Henrikh Mkhitaryan - 26 (X)