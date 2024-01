Marcus Thuram si prepara a trascinare un'altra volta l'Inter. L'attaccante francese, in rete per la prima volta in nerazzurro nel match d’andata contro i viola, ha segnato 8 reti in questa Serie A. Nell'era dei tre punti a vittoria è uno dei quattro giocatori che nella loro stagione di debutto (sia con l’Inter che in Serie A) hanno raggiunto la doppia cifra di gol: Tikus (in rete anche in Champions e in Supercoppa) segue Lukaku, Eto'o e Djorkaeff.