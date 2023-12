Marcus Thuram ha preso parte a 13 reti in 16 presenze in questa Serie A, 7 gol e 6 assist. L’ultimo giocatore ad aver fatto meglio nelle prime 16 gare nella competizione è stato Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli nella scorso torneo (15).

Tikus ha preso parte ad almeno una rete in ognuna delle ultime quattro presenze in Serie A, con 3 gol e un assist: il francese potrebbe diventare il primo giocatore di questo campionato ad essere coinvolto in almeno un gol per cinque incontri di fila in due serie di incontri distinte dopo esserci riuscito tra settembre e ottobre scorso.