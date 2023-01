Per la dodicesima volta la Supercoppa verrà giocata al di fuori dell'Italia. Nella sua storia l'Inter ha disputato due edizioni del trofeo all'estero: i nerazzurri hanno affrontato la Lazio nella stagione 2009/10 a Pechino e il Milan nell'annata 2011/12, sempre nella capitale cinese, perdendo in entrambe le occasioni per 2-1.