Uno degli assoluti protagonisti di Fiorentina-Inter è stato Yann Sommer. Lo svizzero ha parato il primo rigore in nerazzurro, ipnotizzando Nico Gonzalez dagli 11 metri e inchiodando il risultato sull'1-0 preziosissimo per la classifica della squadra di Inzaghi. Lo stato di forma eccezionale del portiere trova riscontro nel dato Opta straordinario che vede l'Inter come la squadra che ha ottenuto più clean sheets nei cinque maggiori campionati europei in corso: finora sono 13.