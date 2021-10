Skriniar a un passo dalla 100esima vittoria in A. Lo slovacco ha un record

Lo slovacco ha il maggior numero di vittorie con l'Inter tra i giocatori di movimento della rosa dal suo esordio

La prossima sarà la centesima vittoria per Milan Skriniar in Serie A. Delle 99 arrivate sin qui, 88 sono arrivate in nerazzurro: nessun giocatore di movimento ne conta così tante con questa maglia dal suo esordio con l’Inter nel 2017/18.