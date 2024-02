L’Inter, già a segno in ognuna delle prime 21 gare giocate in questa Serie A TIM, potrebbe diventare solo la seconda squadra a realizzare almeno un gol nei primi 22 match disputati in una singola stagione di massima serie dopo la Juventus (che cì riusci in ben quattro occasioni, nel 1957/58, nel 2005/06, nel 2013/14 e nel 2018/19).