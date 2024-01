Qualità e sostanza, due parole per descrivere al meglio Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è infatti il giocatore dell'Inter che ha vinto più contrasti fin qui in stagione. L'ex Roma è avanti ai colleghi di reparto Barella e Calhanoglku, giù dal podio invece Bastoni e Darmian. In fondo alla classifica Arnautovic e Asllani a quota uno, Bisseck a quota due. Sorprende soprattutto la presenza in basso di Arnautovic e Bisseck vista la loro stazza fisica.

La top5 dei contrasti vinti:

Henrikh Mkhitaryan - 28

Nicolò Barella - 26

Hakan Calhanoglu - 26

Alessandro Bastoni - 19

Matteo Darmian - 17​